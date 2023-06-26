التيك توكر الألماني نويل روبنسون يصل القاهرة لزيارة المعالم السياحية
كتب - محمد عبيد
وصل مطار القاهرة الدولي، التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، قادما من أسوان بعد إنهاء زيارته للمعالم الأثرية والسياحية هناك.
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، تم استقبال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، قادما من أسوان على متن الطائرة القادمة من هناك لاستكمال زيارته داخل القاهرة، والمقرر أن تستمر حتى يوم 28 يونيو الحالي.
وتابعت المصادر أن التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، تشمل زيارته مناطق القاهرة السياحية والأثرية.
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