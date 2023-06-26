بورتريه ومأدبة عشاء.. مدير معبد الأقصر: جوارديولا كان سعيدا لهذا السبب
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كتب- محمد شاكر
أكد أحمد عربي مدير معبد الأقصر، أن المدرب العالمي بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، كان سعيدا للغاية بزيارة آثار الأقصر، مشيرا إلى أنه زار معبد الكرنك في النصف الأول من النهار، ثم زار معبد الأقصر بعد ذلك.
وقال عربي: كان في استقباله فرقة فنون شعبية، وكان سعيدا بها، ثم أقيمت له مأدبة عشاء فخمة في المكان المخصص لذلك بالمعبد وقضى ليلة رومانسية بين أحضان المعبد انتهت نحو الساعة الحادية عشر مساء.
وأضاف: كان سعيدا للغاية برسم بورتريه قدمه له أحد الأشخاص بالأقصر، ثم غادر بعد ذلك إلى محافظة أسوان، للإستمتاع بآثارها.
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