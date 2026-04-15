نيفين إسكندر: قانون "الأحوال الشخصية للمسيحيين" ضرورة ملحة

كتب : داليا الظنيني

12:12 ص 15/04/2026

النائبة نيفين إسكندر

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بات يتطلب إعادة تنظيم جذرية عبر تشريع موحد وشامل.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المنظومة الحالية تعاني من الاعتماد على لوائح عتيقة تعود لعام 1938، مما أدى إلى تداخل وتضارب في التطبيقات القضائية مع مرور الزمن، مشددةً على أن غياب هذا القانون الموحد يمثل عائقاً أمام استقرار الأسر ويؤدي إلى استمرار الأزمات داخل أروقة المحاكم.

توافق بين الطوائف وتحديات قانوني

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون المقترح يمثل ثمرة توافق بين مختلف الطوائف المسيحية، حيث يتضمن مواداً مشتركة تنظم شؤون الأسرة من زواج وانفصال، فضلاً عن تقنين قواعد الرؤية والاستضافة بما يتماشى مع معايير الأسرة المصرية العامة.

وذكرت أن مسودة القانون تسعى لوضع إطار ثابت يضمن حقوق الأطراف كافة، معتبرةً أن التحدي الحالي يكمن في حسم بعض النقاط العالقة التي لا تزال محل نقاش، وتحديداً تلك المتعلقة بآليات وإجراءات الانفصال.

نحو استقرار أسري بمرجعية عصرية

وأشارت إسكندر إلى أن الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة للجميع هو الهدف الأسمى للجنة التشريعية، مؤكدة أن عدم الإضرار بأي طرف هو المعيار الأساسي في صياغة مواد القانون.

واختتمت أن إصدار قانون عصري بات مطلباً ضرورياً ومستحقاً، لكونه سيعمل على حسم الجدل التاريخي الممتد لعقود، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الأسري التي تليق بالواقع المصري الحالي وتلبي احتياجاته.

نيفين إسكندر قانون الاحوال الشخصية مجلس النواب قانون أحوال المسيحيين

فيديو قد يعجبك



5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
نصائح طبية

5 مشروبات تفوق عصير البرتقال في فيتامين د.. تعرف عليها
من "النيل" لحرب إيران.. ماذا ناقش عبد العاطي ونظيره الأمريكي في واشنطن؟
شئون عربية و دولية

من "النيل" لحرب إيران.. ماذا ناقش عبد العاطي ونظيره الأمريكي في واشنطن؟
بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
شئون عربية و دولية

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
أخبار المحافظات

بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير