كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، و انتهت بالاستيلاء على دراجة نارية خاصة بأحد أطراف الواقعة بمحافظة بورسعيد.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الضواحى بين طرفين، ضم الطرف الأول 4 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم، بينما ضم الطرف الثاني 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين حول أولوية المرور بأحد الشوارع، ما أدى إلى تطور النقاش إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، استخدم خلالها الطرفان أسلحة بيضاء.

وخلال الواقعة، قام أفراد الطرف الأول بالاعتداء على الطرف الثاني، مستخدمين عدد (2) سلاح أبيض، وتمكنوا من الاستيلاء على دراجة نارية كانت بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، بالإضافة إلى العثور على الدراجة النارية المستولى عليها بحوزة الطرف الأول.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، مؤكدين أن الخلافات المرورية كانت السبب المباشر في اندلاع المشاجرة، التي تطورت بشكل سريع إلى استخدام العنف.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات.