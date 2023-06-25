زار وادي الملوك.. بيب جوراديولا وأسرته على رحلة بالون بالأقصر
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كتب- محمد عبيد:
شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر خروج رحلة من رحلات البالون الطائر تقل المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأفراد أسرته للإستمتاع برحلة خاصة على متن البالون الطائر، وقاموا بالتحليق لمدة نصف ساعة، وانطلقوا بعدها لمعبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات.
ويزور المدرب الأسباني وأفراد أسرته مصر في تلك الأيام لقضاء جزء من عطلته الصيفية وسط أجواء من الاستمتاع بالحضارة الفرعونية عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي.
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