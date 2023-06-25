إعلان

BBC

زار وادي الملوك.. بيب جوراديولا وأسرته على رحلة بالون بالأقصر

09:23 م الأحد 25 يونيو 2023
  • عرض 3 صورة
    بيب جوراديولا وأسرته على رحلة بالون بالأقصر
  • عرض 3 صورة
    بيب جوراديولا وأسرته على رحلة بالون بالأقصر
  • عرض 3 صورة
    بيب جوراديولا وأسرته على رحلة بالون بالأقصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:
شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر خروج رحلة من رحلات البالون الطائر تقل المدرب الأسباني بيب جوارديولا وأفراد أسرته للإستمتاع برحلة خاصة على متن البالون الطائر، وقاموا بالتحليق لمدة نصف ساعة، وانطلقوا بعدها لمعبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات.

ويزور المدرب الأسباني وأفراد أسرته مصر في تلك الأيام لقضاء جزء من عطلته الصيفية وسط أجواء من الاستمتاع بالحضارة الفرعونية عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي.

سوق مصراوى

بيب جوراديولا البالون الطائر الأقصر مانشستر سيتي وادي الملوك

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"الفطرة السليمة".. مقطع مرئي جديد لمرصد الأزهر يوضح أهمية التنوع والتكامل في الحياة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

- التعليم تعلن رابط التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني