"نقل النواب" تكشف أهمية رفع مستوى العلاقات مع الهند في زيادة حجم التعاون الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند، على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال فعاليات الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء الهند إلى مصر، هو تطور إيجابي في العلاقات بين البلدَين يُسهم في تطوير التعاون بينهما في مختلف القطاعات؛ لا سيما التعاون الاقتصادي بما يسهم في زيادة خطوات التنمية.

وأضاف قرقر أن ذلك التوقيع يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين والتراث الحضاري المشترك بينهما على المستويين الرسمي والشعبي، كما أنه يدل على وجود إرادة قوية لدى الطرفَين في تقوية العلاقات، وهو ما اتضح أيضًا خلال المناقشات التي دارت بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند بشأن تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات؛ خصوصًا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة؛ بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة، من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن تلك الزيارة ستسهم في تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدَين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على الطرفَين.

وتابع قرقر بأن زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة تأتي امتدادًا لحرص كلتا الدولتَين على تنمية العلاقات على كل مستوياتها؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، والتي بدأت بدعوة الرئيس للمشاركة كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في يناير الماضي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الهندية تأسست على أسس التفاهم ومد جسور التعاون والصداقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري، مؤكدًا وجود حرص من جانب الهند؛ للتعرف على الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر مؤخرًا، فضلاً عن الدور المصري البارز دوليًّا في مكافحة خطر الإرهاب.