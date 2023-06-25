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رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات

03:11 م الأحد 25 يونيو 2023
  • عرض 4 صورة
    رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس الوزراء يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات
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كتب- محمد غايات"

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي الكبير، مستنسخاً لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند إلى مصر، تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية.

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منطقة الأهرامات الدكتور مصطفى مدبولي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند

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