الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية -فيديو
كتب- محمد سامي:
صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.
ويأتي استقبال رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية اليوم على هامش زيارته إلى مصر التي بدأها أمس السبت لمدة يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر زيارة رئيس وزراء الهند الحالية إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه عام 2014.
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