وزير الصحة يتفقد مستشفى السلام بورسعيد ويشيد بأعمال الإنشاء والتجهيزات الطبية

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كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى السلام بورسعيد (المبنى البحري) الجديد، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال الأيام المقبلة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي زيارة الوزير ضمن عدد من الجولات الميدانية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي اللازم لضمان استدامة النظم الصحية، فضلا عن التأكد من مدى توافر الاستعدادت الصحية ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بجودة التجهيزات الطبية وغير الطبية بمستشفى السلام، والذي يتكون من أرضي و 7 أدوار، وبسعة 78 سرير إقامة، 26 عناية مركزة، 32 كراسي للغسيل الكلوي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، تفقد أقسام المبنى البحري، ومنها الأشعة والعناية المركزة والإفاقة والقسطرة القلبية، للتأكد من مدى تجهيزها في أفضل صورة وأعلى كفاءة، لاستقبال المرضى، كما اطمأن على مدى جودة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، ووجه بأهمية صيانتها بشكل دوري.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، وجه بإنهاء أعمال التشطيبات في أقرب وقت استعدادا لتقديم الخدمة، كما وجه بضرورة الالتزام بأعمال النظافة، والحفاظ على المظهر العام للمنشآة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.