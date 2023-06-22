وزير الطيران يبحث التعاون مع كبرى الكيانات الاقتصادية العالمية

كتب- محمد عبيد:

عقد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له، عدة اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوي، خلال مشاركته في فاعليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه".

واجتمع الوزير والوفد المرافق له، مع مسئولي شركة "Avalon"، وشركة "Air Lease "Corpora​tion المتخصصين في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة "Embraer Commercial Aviation" المتخصصة في الطيران التجاري، وتصنيع وتطوير تصميمات الطائرات،

وتم استعراض خدمات ما بعد البيع التي تقدمها "إمبرير" وخاصة لطائرات إير كايرو، ومناقشة التعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لزيادة أسطول شركة مصر للطيران وإير كايرو خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الطيران المدني حاليًا من أعمال تطوير وتحديث ومشروعات تنموية تتم على كل الأصعدة سواء فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية للمطارات أو تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتكنولوجيا الطيران وتحديث وتطوير أسطول شركتي مصر للطيران وإير كايرو.

كما عقد الفريق عباس حلمي، اجتماعا مع شركة "Honeywell M&E" إحدى أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة "The Carlyle Group" المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية واستراتيجيات السوق العالمية، وشركة "CALC" المتخصصة في تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات، وتعد من بين أهم الشركات على مستوى العالم المتخصصة في هذا الشأن.

وأثنى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، على المشاركة الفعالة للوزارة وشركاتها التابعة في معرض «لوبورجيه»، والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات في جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوي.

وأضاف أن فاعليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة في علوم وتكنولوجيا صناعة الطيران والاتصالات وبمشاركة أكثر من 2450 عارضا من 49 دولة، والتي تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأمانا.​