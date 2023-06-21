"تجنب المخاطر في بيئة العمل".. ندوة بشركة ميناء القاهرة الجوي

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كتب - محمد عبيد:

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقطاع السلامة والجودة بمطار القاهرة بالتعاون مع مديرية العمل بوزارة العمل ندوة توعوية بعنوان "تجنب المخاطر في بيئة العمل" أقيمت الندوة بمركز التدريب الداخلي بشركة الميناء، حيث شارك في تنظيمها الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية.

عقدت الندوة، تحت رعاية المحاسب مجدي أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وبهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها والحفاظ على سلامة المنشآت.

حضر الندوة الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة والكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية والسيدة فاطمة عبدالرسول رئيس اللجنة النقابية، كما حضر من وزارة العمل السيد أحمد محمود نائبًا عن السيد مدير مديرية العمل والدكتورة حنان خليل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقاهرة والكيميائية سوسو محمد صبرى من مكتب السلامة والصحة المهنية من فرع النزهة وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

وخلال الندوة رحب الدكتور محمد شربى بالحضور وأشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات التى هى ركائز ودعائم التنمية فى أى منشأة.

وتضمنت الندوة محاضرتين جاءت الأولى بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل" برئاسة الكيميائية سوسو محمد صبرى تحدثت فيها عن تعريفات وأهداف السلامة والصحة المهنية، كما تحدثت عن مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها والمحاضرة الثانية بعنوان: "الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل" برئاسة الكيميائى مصطفى الوشاحى تحدث فيها عن أهمية دراسة الكوارث الطبيعية فى مصر والأحزمة الزلزالية فى العالم، كما أشار فى حديثة إلى استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لمجابهة الكوارث الطبيعية.

وعن رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى قدم الدكتور محمد شربى درع الشركة للسيد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة وتسلمه بالنيابة عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية كما تم تقديم شهادات تقدير للمدعوين من وزارة العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية فرع النزهة تقديرا على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى.