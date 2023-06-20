الهجرة: توفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ لشباب برنامج التدريب المهني



كفر الشيخ- أ ش أ:

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الاتفاق مع أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" بالولايات المتحدة الأمريكية، المالكة للمنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة مجموعة من فرص العمل المتميزة لخريجي برنامج التدريب الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تنفذه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها المهندس أشرف دوس، أحد أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج (بالولايات المتحدة الأمريكية)، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وذلك في حضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقالت جندي إن هذا التعاون يعكس العلاقات الوطيدة بين وزارة الهجرة و أشرف دوس، واستمرار للعمل المشترك في مجالات الاستثمار، وكذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال التدريب والتأهيل للشباب وكذلك إتاحة فرص عمل بديلة وآمنة لهم.

وأضافت أن الاتفاق يهدف لإتاحة فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية ممن تخرجوا في برنامج تدريب الشباب الخاص المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينهم شباب محافظة كفر الشيخ علي الحرف المهنية المختلفة المطلوبة للمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (كالنجارة والسباكة والعمارة وأعمال الكهرباء وغيرها) ويأتي ذلك في ظل التعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان، ضمن إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة.

وتابعت أن ذلك يأتي تفعيلا لدور وزارة الهجرة في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، قائلة: "نمنح الفرص والأمل للشباب من تدريب وتأهيل من أجل التوظيف ليكون لديهم البديل عن إلقاء أنفسهم في البحار"، موضحة أن توفير فرص العمل للشباب هو السبيل الحقيقي للنجاة والقادر على انتشال الشباب من تلك الأفكار المغلوطة حول الهجرة غير الشرعية وفتح أفاق جديدة ورحبة نحو بناء مستقبل أفضل لهم داخل بلادهم، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة الخطيرة، وما تمثله من أضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع ككل.

وأشارت سها جندي إلى مسيرة التعاون بين الوزارة والمهندس أشرف دوس والذي يرجع الى عام 2020 بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية بطنطا لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب التحديات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقد تم بالفعل تعيين عدد كبير من العمال والموظفين العائدين من الخارج في مشروعات المهندس أشرف دوس، لارتفاع مستواهم الفني ومساهمتهم في تدريب زملائهم على المعايير المرتفعة للعمل.

من جانبه، أوضح أشرف دوس أن مشروع المنطقة اللوجيستية سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل، وسيكون للمتدربين وخريجي برنامج تدريب وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان نصيب من هذه الفرص، لما لديهم من قدرات وإمكانيات في مجال عمل مهنية مختلف، وكذلك مستوى عال نتيجة تلقيهم هذا التدريب، وعلينا الاستفادة منهم في هذا المشروع الهام.

جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ، مخطط إقامته على مساحة 22 فدانا، ويضم مركزا تجاريا كبير ومخازن لوجيستية ومباني إدارية وأسواقا مفتوحة ومركز تدريب حكومي ومدرسة، وغيرها الكثير من الخدمات، والذي يستهدف توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا.