طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق

الطقس في 6 أيام.. استمرار ارتفاع الحرارة وموعد تحسن الأحوال الجوية

بعد موجة الطقس السئ.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال اليوم الجمعة، موضحة أن حالة الطقس في الصباح الباكر تشهد حرارة معتدلة.

وذكرت أن حالة الطقس نهارًا شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة خلال فترة الليل.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 40 درجة والصغرى 24، والوجه البحري 40 و24، والسواحل الشمالية الغربية 33 و20 وشمال الصعيد 42 و25 وجنوب الصعيد 43 و28.

وأوضحت أنه يوجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء، مستمرة اليوم وغدا، ناصحة بما يلي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.







