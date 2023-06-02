5 نصائح مهمة من الأرصاد بشأن موجة الطقس السئ

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا و الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق، ما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن هذه الأجواء، مستمرة اليوم وغدا، ناصحة بما يلي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.