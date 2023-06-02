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BBC

الطقس السيئ.. 5 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

12:00 ص الجمعة 02 يونيو 2023
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    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
    الطقس
  • عرض 27 صورة
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    الطقس
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كتب- يوسف عفيفي:

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح العاجلة التي يجب اتخاذها عند نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق، خصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر مما يؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الأجواء تستمر حتى يوم غد الجمعة، لافتة إلى ظهور الأتربة باللون الوردي كما هي موضحة في صورة القمر الصناعي.

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الطقس الطقس السيئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأتربة درجات الحرارة

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