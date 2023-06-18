مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل نقلة حضارية

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن اصدار وتطبيق قانون الإدارة المحلية واللا مركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا نفذ.

وأشار إلى أن هناك قوانين عدة أصدرت ولكنها لم تنفذ، لأنها غير ممكنة التنفيذ ولا يوجد لها أدوات للتنفيذ.

وأضاف خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قانون الإدارة المحلية الفرنسي اتخذ ٢٠ سنة للتنفيذ، مضيفا:" وليس من الضروري أن نتصور أننا ممكن ننفذ خططنا في صباح اليوم التالي من وضعها أو إصدارها، لأن الدولة والمجتمع ليسوا فى استعداد لتنفيذها بسبب ما يعانون منه من التعصب.

وشدد على أهمية التدرج فى تطبيق وتنفيذ قانون الإدارة المحلية عند إصداره.