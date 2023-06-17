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الصيف يبدأ الأربعاء المقبل.. الأرصاد: كتل صحراوية والحرارة تصل 45 جنوبا

11:43 ص السبت 17 يونيو 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ رسميا يوم الأربعاء المقبل، لافتة إلى أنه حتى نهاية الأسبوع الجاري لا توجد أي تقلبات جوية ملحوظة، لكن تظل الحرارة في الارتفاع على أغلب المناطق.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع من أمس الجمعة ومستمرة حتى الأيام المقبلة، حيث تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس وبداية فترة الليل يوجد انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية ومعتدلة على أغلب الأنحاء وبخاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر".

وحذرت منار غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة باعتبار ذلك يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بجانب وجود نسب رطوبة في الجو.

سوق مصراوى

الطقس فصل الصيف درجات الحرارة الأرصاد

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