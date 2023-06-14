رئيس حزب العدل: المواطنون يثقون في قدرات الدولة المصرية

كتب - مصراوي:

قال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إن المواطنين يثقون في الدولة وقدرتها، خاصة عند رؤية المشروعات القومية مثل حياة كريمة وغيرها.

وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني للشباب، الأربعاء، بالإسكندرية، أن الناس لديهم تساؤلات عن تأثير الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل بيت في مصر.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن البيروقراطية أصبحت عبء على المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن مبادرة "إبدأ" هي أحد أهم المبادرات في الدولة المصرية.

ولفت إلى أن السوق الحر هو الذي يخلق استثمار وقطاع خاص قوي وليس العكس.

وأشار عبدالمنعم إمام، إلى أن حزب العدل لديه تصور كامل للإصلاح الإداري بالدولة.

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