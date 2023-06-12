صور.. بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي الأحمر، بعد التعادل مع الوداد المغربي في المباراة النهائية والفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصلت بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي في العاشرة صباحاً، قادمة على رحلة خاصة سيرتها شركة مصر للطيران تحمل رقم 3101، وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة بالمطار وسط ترحيب كبير من العاملين .

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف. وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وقررت الإدارة الفنية منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، ومنح مارسيل كولر المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الأفريقية قبل العودة إلى المباريات المحلية.​