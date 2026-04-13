حرب إيران.. مسؤولون أمريكيون: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة

كتب : محمود الطوخي

01:43 ص 13/04/2026

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع فريقه خيارات استئناف العمليات العسكرية المحدودة ضد طهران، بالتزامن مع فرض حصار بحري شامل على مضيق هرمز، في محاولة لكسر حالة الانسداد التي تسيطر على مسار حرب إيران وأمريكا.

تحركات عسكرية لكسر جمود مسار حرب إيران وأمريكا

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات نوعية ومحدودة بعد ساعات من انهيار محادثات السلام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأشارت المصادر، إلى أن البيت الأبيض يرى أن تفعيل خيار الحصار البحري يمثل "الخيار الأقل سوءا" المتاح حاليا لإجبار طهران على العودة لطاولة المفاوضات وإنهاء "الابتزاز الإيراني" في الممرات المائية الحيوية خلال حرب إيران وأمريكا.

وأوضحت المصادر، أن خيار استئناف القصف الشامل لا يزال مستبعدا في الوقت الراهن، لرغبة واشنطن في تجنب زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ونفور الرئيس الأمريكي من التورط في نزاعات عسكرية مطولة.

وبدلا من ذلك، قد تلجأ واشنطن لفرض حصار مؤقت كأداة ضغط على الحلفاء الدوليين لدفعهم نحو تحمل مسؤولية تأمين القوافل التجارية والمرافقة العسكرية في المضيق مستقبلا، مع بقائها منفتحة على الحلول الدبلوماسية رغم التهديدات المتكررة باستهداف البنية التحتية في سياق حرب إيران.

تنفيذ الحصار البحري في سياق صراع إيران وأمريكا

تأتي هذه المداولات بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" البدء الفعلي في تنفيذ إجراءات الحظر البحري على كافة الموانئ الإيرانية، اعتبارا من الساعة الـ10 صباح الاثنين.

وأكدت سنتكوم في بيان، أن هذا الحظر الذي جاء تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي، سيُطبق بصرامة وحيادية على جميع السفن الدولية المتجهة إلى المناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما يشمل المرافئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان لضمان تقويض نفوذ طهران خلال حرب إيران.

