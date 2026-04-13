محمود سعد: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر وثلث الزيجات ينتهي بالانفصال

كتب : حسن مرسي

12:29 ص 13/04/2026

الإعلامي محمود سعد

كشف الإعلامي محمود سعد، أن مصر تشهد 750 حالة طلاق يوميا، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن 3 من كل 10 زيجات تنتهي بالطلاق.

وقال محمود سعد، خلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، إن عدد حالات الخلع سنويا يبلغ نحو 12 ألف حالة، مضيفا أن 95% من حالات الطلاق تحدث في المدن، وأغلبها بين الشباب قبل سن الـ30.

وأضاف الإعلامي، أن هذه القضية اجتماعية نفسية مهمة تؤثر على النشء نتيجة الصراعات، "الولاد بيترموا في الشارع"، مشيرا إلى أن ليس كل سيدة قادرة على عمل خلع والاستغناء عن كل شيء.

وأشار إلى أن القوانين لا تصنع فارقًا كبيرًا في حل المشكلات، متسائلا: "إزاي القانون يسمح للرجل يسيب ولاده من غير ما يصرف عليهم؟".

وشدد محمود سعد على أن الاقتصاد الهامشي في مصر ضخم جدا، ومعظم المرتبات غير مثبتة، مطالبا المحاكم بإجراء بحث عن الدخل الحقيقي للزوج عبر المباحث ليتناسب مع قيمة النفقة على المطلقة وأبنائها.

وأكمل سعد موجهًا رسالة للمجتمع: "عيب على مجتمع يضم 100 مليون شخص أن يعيش به مطلقات تعاني الجوع مع أطفالها بعد الطلاق، أين صفات الرجولة".

وتابع سعد: "الغل والعند والبخل بات المسيطر على الأزواج المنفصلة، الأب مش شوال فلوس، الأب السند للطفل حتى لو انفصل عن الأم".

محمود سعد نسب الطلاق تفكك أسري

