هل يُعزز الحرس الثوري حضوره في مضيق هرمز؟

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بمعظم أسطوله من الزوارق العسكرية الصغيرة.

أشارت الصحيفة إلى أن ما يزيد على 60% من الزوارق الهجومية السريعة ما تزال في الخدمة، وهو ما يعزز قدرة طهران على فرض سيطرتها في مضيق هرمز.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تنفيذ حصار بحري بمشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى، في خطوة تستهدف تقويض النفوذ الإيراني في الممرات البحرية الحيوية، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

كان ترامب قد دعا إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع تأكيده أن القوات الأمريكية دمرت البحرية الإيرانية بالكامل.

إلا أن هذه الرواية الأمريكية تواجه تشكيكا من مصادر غربية وإيرانية على حد سواء، إذ أشارت تقارير، بينها ما نشرته وول ستريت جورنال، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من قدراته البحرية، خصوصا الزوارق الهجومية السريعة التي تستخدم في عمليات الانتشار والسيطرة في المضيق.

كما تؤكد طهران بدورها أن بنيتها البحرية لم تتعرض للتدمير الشامل، وفقا لروسيا اليوم.