قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، إن مصر للطيران بدأت تدريجيا في استعادة خطوطها الجوية إلى دول الخليج، حيث حصلت على تصاريح تشغيل لدبي وأبو ظبي والدمام، فيما لا تزال تنتظر الموافقة للكويت والدوحة والبحرين وبيروت.

وقال الدكتور سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الرحلات إلى الرياض لم تتوقف سوى لفترات متقطعة، أما الدمام فعادت برحلتين يوميا، والرياض برحلة واحدة، كما تم التنسيق لزيادة رحلات بغداد وعمان إلى ثلاث رحلات يوميا اعتبارا من 17 أبريل.

وأضاف وزير الطيران، أن مصر للطيران ألزمت نفسها بإعادة أي راكب تأخرت رحلته مجانا إلى أي وجهة، مشيرا إلى أن بعض المصريين في الكويت اضطروا للسفر برا إلى السعودية، فأعادتهم مصر للطيران من هناك.

وأشار إلى أن إلغاء كارت الجوازات للمصريين بدأ تجريبيا في فبراير، ومن يوم السبت 11 أبريل تم سفر وعودة جميع الركاب المصريين بدون كروت من مطار القاهرة، وسيطبق القرار تدريجيا على كافة مطارات الجمهورية.

وشدد الدكتور سامح الحفني على أن إلغاء الكارت مرتبط بأحكام قضائية ومواقف أمنية وبيانات الركاب، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستشمل الركاب غير المصريين بعد اكتمال النظام.