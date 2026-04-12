قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحالي في المنطقة يمر بمرحلة "عض الأصابع"، حيث يسعى كل طرف لفرض شروطه وإظهار قوته قبل الجلوس على مائدة المفاوضات النهائية.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن التصعيد الجاري مدروس ومنضبط حتى الآن من القوى الكبرى، لكن الخطورة تكمن في خطأ الحسابات الذي قد يجر المنطقة إلى منزلق خطير.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، بينما الولايات المتحدة تسعى للموازنة بين دعمها المطلق لإسرائيل ورغبتها في عدم الانخراط في حرب مباشرة ومكلفة في هذا التوقيت.

وأكد أن مصر تمتلك أوراق ضغط قوية، وتتحرك في أكثر من مسار؛ الأول دبلوماسي عبر الضغط الدولي، والثاني عبر الوساطة المباشرة لإنهاء الأزمات الإنسانية ووقف إطلاق النار، مشددًا على أن القاهرة طرف موثوق فيه من الجميع.

وأوضح فهمي أن أي تصعيد عسكري أمريكي مقبل سيكون هدفه إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وليس الدخول في مواجهة شاملة، وهو ما يعكس طبيعة المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن المنطقة تقف أمام مفترق طرق، إما الذهاب إلى تهدئة شاملة بضمانات دولية، وإما الاستمرار في سياسة "حافة الهاوية" التي قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.

وشدد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وأن الحفاظ على ثوابت الأمن القومي العربي يمثل أولوية قصوى في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية.