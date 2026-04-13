شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في رعاية النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، والتي تُعد إحدى أبرز البطولات البلاتينية على مستوى العالم.

يأتي ذلك؛ في إطار جهودها المستمرة للترويج للمقصد السياحي المصري بمختلف أنماطه ومنتجاته السياحية، وعلى رأسها السياحة الرياضية.

وشهدت البطولة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 دولة، من بينهم نخبة من المصنفين الأوائل عالميًا في لعبة الإسكواش، بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات PSA World Series.

وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناح سياحي داخل مقر البطولة، تم تجهيزه بمواد دعائية وترويجية متنوعة تسلط الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، وذلك بهدف تعريف الجمهور من مختلف الجنسيات بما تزخر به مصر من وجهات سياحية فريدة ومتنوعة، وتشجيعهم على زيارتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على حرص الهيئة على رعاية الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى، لا سيما تلك التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لإبراز قدرة المقصد السياحي المصري على تنظيم واستضافة الأحداث العالمية بكفاءة عالية.

وأضاف "يوسف"، أن هذه البطولات تُسهم في تقديم صورة عصرية ومتكاملة عن مصر، وتعكس ما تتمتع به من تنوع سياحي وثقافي، كما أن التغطية الإعلامية الواسعة والمتابعة الجماهيرية الكبيرة لرياضة الإسكواش عالميًا تدعم بشكل مباشر جهودنا الترويجية والتسويقية، وتفتح آفاقًا جديدة لجذب مزيد من السائحين إلى المقصد المصري.

ما هي بطولة الجونة الدولية للإسكواش؟

يُذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش تُقام سنويًا بمدينة الجونة، وتُعد واحدة من أهم البطولات البلاتينية ضمن سلسلة بطولات PSA World Series؛ حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين المصنفين عالميًا، وتتميز بجوائز مالية كبرى ومستوى تنافسي رفيع، إلى جانب إقامتها في ملاعب عالمية مميزة.

كما تُسهم البطولة في ترسيخ مكانة مدينة الجونة كمركز متكامل لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وملاعب مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يجعلها وجهة تجمع بين الرياضة والسياحة في آن واحد.