شعبة الأسماك: ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة 30%

كتب : داليا الظنيني

12:18 ص 13/04/2026

قال محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة هذا العام يعود إلى زيادة أسعار البنزين، حيث انعكست الزيادة على تكاليف النقل والمزارع السمكية.

وقال محمد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن الأسعار ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30% قبل حلول عيد شم النسيم، مشيرا إلى أن أغلب الفسيخ يتم إنتاجه من أسماك البورى المستزرعة.

وأضاف عضو شعبة الأسماك، أن البورى له 6 أنواع، بعضها محلى وبعضها مستورد مثل "البورى المبطرخ" الذي يستورد للحصول على بطارخه ويباع بسعر أقل من البورى المحلى.

وأشار إلى أن سعر كيلو البورى قبل التمليح يتراوح بين 170 و200 جنيه، لكنه يصل بعد التمليح إلى ما بين 600 و700 جنيه بسبب تكاليف التخزين والتمليح والربح التجاري.

وشدد عبد الحليم على أن الموسم الحالي شهد إقبالا كبيرا على شراء الفسيخ والرنجة خاصة مع تزامن الأعياد، مما جعل الموسم ناجحا للتجار رغم ارتفاع الأسعار.

