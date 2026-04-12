شارك عدد من الوزراء والشخصيات العامة في تقديم واجب العزاء للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وفاة والد زوجته.

وأُقيم العزاء في مسجد المشير، حيث حضر العزاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وكامل الوزير ووزير النقل، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

كما حضر العزاء النائب البرلماني طارق شكري، والنائبة زينب بشير، حيث أعرب الحضور عن خالص تعازيهم، داعين للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

وحضر العزاء الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن السابقة، والدكتور طارق الملا وزير البترول الأسبق.