مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023.. النقل تُعلن التفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023، حيث يتم تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 22/6/2023 حتى 8/7/2023 علاوة على القطارات الحالية.

وجاءت مواعيد القطارات الإضافية كالتالي:

قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس

1- قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22/6 حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 8:40 مساء من محطة القاهرة ويصل الأقصر الساعة 5:10 صباحا.

2- قطار ٢٠٤١ (تالجو) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من ٢٣/٦ حتى ٨/٧ حيث يقوم الساعة ٨.٣٠ صباحا من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة ٥.٢٥ مساء.

تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

1- قطار ١٩٤٠ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٩,٥٠ مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ صباحا.

2- قطار ١٩٤١ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/٢٣ حتى ٧/٨ حيث يقوم الساعة ١٠,٣٠ مساء من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة ١١,١٥ صباحا.

3- قطار ١٩٤٦ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم ٦/٢٦ فقط حيث يقوم الساعة ٥.٠٠ مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة ٥,١٥ صباحا.

4- قطار ١٩٤٧ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم ۷/۱ فقط حيث يقوم الساعة ۱۲٫٥٠ صباحا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة ٣.٠٠ مساء.

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس

1- قطار ١٩٤٢ (ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧ حيث يقوم الساعة ١٠,٤٠ مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحا.

2- قطار ١٩٤٣ (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/۲۳ حتى ٧/٨ حيث يقوم الساعة ٣.٠٠ مساء من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحا.

3- قطار ١٩٤٤ (ثالثة مكيفة) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم ٦/٢٥ فقط حيث يقوم الساعة ٥,١٠ مساء من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة ٩,٠٥ صباحا.

4- قطار ١٩٤٥ (ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم ٧/٢ فقط حيث يقوم الساعة ٩,٣٠ مساء من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة ١,١٥ مساء.

تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس

1- قطار 2202 (تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 1.45 مساء.

2- قطار 2203 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحا.

3- قطار 2204 (تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 11.05 مساء.

4- قطار 2205 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/6 حتى 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء.

تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

1- قطار 2242 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 7.25 صباحا.

2- قطار 2243 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحا.

3- قطار 2244 (تهوية ديناميكية) للأندية النوبية الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 10.20صباحا.

4- قطار 2245 (تهوية ديناميكية) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساء من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساء.

5- قطار 2246 (تحيا مصر) لنادي النوبة، القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 7.40صباحا.

6- قطار 2247 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 7.35 صباحا.

7- قطار 2248 (تحيا مصر) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 4,25 صباحا.

8- قطار 2249 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 7.00 صباحا.

9- قطار 2250 (تحيا مصر) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساء من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 1,00 مساء.

10- قطار 2251 (تحيا مصر) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحا.

11- قطار 2252 (تحيا مصر) لنادي أبو الريش، الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساء من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 05.00 صباحا.

12- قطار 2253 (تحيا مصر) لنادي أبو الريش، أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساء من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحا.

ويمكن تشغيل قطارات إضافية أخرى في حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.​