نشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر.

وأضافت أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسيكون معتدل الحرارة على الأنحاء كافة خلال فترة الليل.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 34 درجة والصغرى 22، وجنوب الصعيد 42 و28 وشمال الصعيد 35 و24.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد يومي الأحد والاثنين المقبلين، نشاد رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.