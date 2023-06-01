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BBC

غطاء سحابي.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة

12:39 م الخميس 01 يونيو 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تسود حاليا أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، نشرته عبر صفحتها على فيسبوكـ، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة تسجل 37 درجة مئوية.

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية غطاء سحابي

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