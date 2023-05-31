"رئيس القومي للمرأة" تفتتح معرض "المصرية" ضمن فعاليات الاحتفال بشهر أوروبا

كتبت - نور العمروسي:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، معرض "المصرية " للمنتجات الحرفية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في مصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويقام المعرض بمناسبة الإحتفال "بشهر أوروبا“، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر.

شارك في حفل الافتتاح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفير عمر أبو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي ولفيف من الشخصيات العامة وسفراء وسفيرات دول الإتحاد الأوروبي.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع السفير كريستيان بيرجر وبالشراكة والتعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة و الإتحاد الأوروبي في دعم ومساندة المرأة المصرية في كافة المجالات وخاصة في مجال إقامة معارض لعرض المنتجات الحرفية للسيدات المصريات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "احتفالنا اليوم بالسيدات المصريات الأيقونات والرائدات في مختلف المجالات واللاتي فتحن الطريق للأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق أحلامهن ويمثلن مصدر إلهام عظيم لهن".

وتابعت "مايا":"لقد أصبحت أحلام المرأة المصرية حدودها السماء، ولم يعد هناك أبواب مغلقة أمامها ووصلت لأعلى المناصب بسبب الإرادة السياسية الداعمة والمساندة للمرأة" مشيرا إلى أن المرأة إذا لم تحصل الآن على الحقوق التي طالما سعت للحصول عليها فإن الأمر سيكون صعب فيما بعد".

وأشارت "مايا" إلى أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن على كامل حقوقهن.

ووجهت رئيسة المجلس الشكر للسفير عمر أبو عيش على دعمه ومساندته للمرأة المصرية وللمجلس كما وجهت التحية للدكتور علي مصيلحي لمشاركته في افتتاح المعرض.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي حديثها بتوجيه الشكر للسفير كريستيان بيرجر وقرينته و كل من ساهم في تنظيم هذا المعرض المتميز الذي يضم سيدات من محافظات مختلفة يقدمن منتجات حرفية متنوعة.

جدير بالذكر أن معرض" المصرية " ضم منتجات حرفية من 20 محافظة و 7 رائدات أعمال وتصميمات لأزياء متنوعة ويتكون من أربع أقسام جناح لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التى ينظمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتى تمثل 20 محافظة من محافظات حياة كريمة وتم خلاله تقديم عرض حي لحرفة الديكوباج على الأطباق برسومات تراثية وفرعونية، إلى جانب جناح لخريجات التدريبات الحرفية التى ينظمها المجلس ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي وذلك بمحافظات (المنيا، الغربية، الاقصر، البحيرة).

وتنوعت المنتجات ما بين النحاس والملابس ومنتجات من الشاسيهات المعدن واكسسورات المنزل والشنط من المكرمية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من ثوم وبصل وصلصة ومخلل، كما تضمن عرضين حين لفن المكرمية والكروشية.