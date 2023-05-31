"محلية النواب" تتفق مع محافظ بورسعيد على حل إشكاليات الاستيراد بالمحافظة

كتب - مصراوي:

توصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، إلى حالة من التوافق بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونواب المحافظة بشأن عدد من الإشكاليات بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى لقاء مهم بمقر مجلس النواب،ضم نواب محافظة بورسعيد وهم كل من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، و النائب أحمد فرغلي، النائب حسن عمار، النائب سليمان وهدان، النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

وأجمع الحضور على التأكيد على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف عدد من الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد وإرسالها لمحافظ بورسعيد للتنفيذ وفقاً للدستور والقانون، مع قيام محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للبت في التظلمات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة على أن تنظر هذه اللجنة في التظلمات من خلال عدد من المعايير.

وتضمن الاتفاق هذه المعايير والتى تشكل وضع سقف زمني للبت في التظلمات المقدمة حيث يخصص ١٥ يوما لاستقبال التظلمات، و ١٥ يوما للفحص والبت في الطلبات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات والإعلان عن الطلبات النهائية - المقبولة خلال ۷۲ ساعة بعد العرض على مجلس إدارة المدينة الحرة والتأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة، وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام.

أيضا الاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم احقية الحصول على البطاقة والحصة وبالنسبة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الذين أقاموا دعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى.