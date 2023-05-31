تأكيدًا لمصراوي.. تغيير مسمى وزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير مسمى "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 سنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال مسمى "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة" إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا القرار الصادر اليوم، جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سيكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن مسمى وزارة العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان "مصراوي" نشر مؤخرا حقيقة ما تم تداوله بشأن مقترح لدراسة تغيير تسمية وزارة القوى العاملة بـ"وزارة العمل" على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.

وأكد المصدر لمصراوي، أن المقترح صحيح وهناك اتجاه ومناقشات تجرى خلال هذه الأيام على أرض الواقع لتغيير مسمى الوزارة إلى "وزارة العمل"، وهذا يكون له مردود فعل عربي ودولي لأن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ المقترح تناقش مع الجهات المعنية بملف العمل لتغيير مسمى "الوزارة"، لكن الموضوعات الرئيسية والقانونية في هذا الملف لم تنته بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك، وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان عن الموافقة على تغيير المسمى قريبا.

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مصدر حكومي: تغيير مسمى هذه الوزارة قريبًا