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BBC

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأربعاء 31 مايو 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام من الأربعاء 31 مايو إلى الاثنين 5 يونيو 2023.

وأوضحت الأرصاد، أنه من الأربعاء 31 مايو إلى السبت 3 يونيو متوقع ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

الأربعاء 31 مايو

أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية الغربية.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 1 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

الجمعة 2 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت 3 والأحد 4 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الاثنين 5 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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طقس حار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الصعيد درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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