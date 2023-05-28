رئيس العاصمة الإدارية: سددنا 2 مليار جنيه ضرائب والشركة مملوكة لـ 3 جهات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل بيع المنطقة الاستثمارية المطلة على النهر الأخضر بأرقام ضخمة، مؤكدًا أن المنطقة المطلة على النهر الأخضر ستكون متاحة للمستثمرين.

وقال عباس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم، مؤكدًا أنه قريبا ستنعقد الجمعية العمومية لشركة العاصمة الجديدة لأول مرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه سيتم إعلان ميزانية شركة العاصمة والأرباح وتوزيعاتها في الجمعية العمومية المقبلة، والشركة لديها إدارة مراجعة داخلية ومراجعين خارجيين، وستكون أكبر شركة تدفع ضرائب للدولة.

وتابع المهندس خالد عباس، أنه قبل إبريل الماضي سددنا 2 مليار جنيه للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة؛ وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحًا أن الشركة تشتري الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.

قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن رأسمال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصل لـ 20 مليار جنيه ومن المقرر مضاعفته قريبا، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لـ 3 جهات هم هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.