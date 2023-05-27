الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار رعدية ورياح وأتربة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب- محمد نصار:
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.
وقالت الأرصاد، في بيان، إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت ظهر اليوم 31 درجة مئوية.
كما أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط في حركة الرياح فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل بادي سبلاش لصيف 2023 يبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وأقوي كريمات لعلاج الطفح الجلدي للأطفال في الصيف يبدأ من 14 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
-
أفضل المنتجات للعناية بالشعر الجاف في الصيف بخصم حتى 35%تفاصيل
-
10 أدوات تساعد على ممارسة الرياضة في المنزل.. بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: