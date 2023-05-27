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BBC

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار رعدية ورياح وأتربة

12:45 م السبت 27 مايو 2023
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كتب- محمد نصار:

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت ظهر اليوم 31 درجة مئوية.

كما أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط في حركة الرياح فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.​

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الطقس غطاء سحابي أمطار رعدية هيئة الأرصاد الجوية

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