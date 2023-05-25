انتصار السيسي عن الهلال الأحمر: لمست الإنسانية في أعظم صورها

بعد دعوة السيسي.. والد اللاعب أحمد بغدودة يوجه رسالة جديدة إلى ابنه

برقية من مؤتمر العمل العربي للرئيس السيسي في ختام فعاليات الدورة 49

كتب- محمد سامي:

علقت السيدة انتصار السيسي، على زيارتها صباح اليوم، إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري.

وقالت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير".

وأضافت: "لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين، إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".