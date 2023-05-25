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انتصار السيسي عن الهلال الأحمر: لمست الإنسانية في أعظم صورها

07:43 م الخميس 25 مايو 2023
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    انتصار السيسي عن الهلال الأحمر لمست الإنسانية في أعظم صورها
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    انتصار السيسي عن الهلال الأحمر لمست الإنسانية في أعظم صورها (3)
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    انتصار السيسي عن الهلال الأحمر لمست الإنسانية في أعظم صورها (1)
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    انتصار السيسي عن الهلال الأحمر لمست الإنسانية في أعظم صورها (4)
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    انتصار السيسي عن الهلال الأحمر لمست الإنسانية في أعظم صورها (2)
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كتب- محمد سامي:

علقت السيدة انتصار السيسي، على زيارتها صباح اليوم، إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري.

وقالت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير".

وأضافت: "لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين، إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".

سوق مصراوى

انتصار السيسي الهلال الأحمر المصري فيسبوك غرفة عمليات الهلال الأحمر

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