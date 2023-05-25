وزير التنمية المحلية: نجني ثمار جهد مركز سقارة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: إننا أمام مرحلة مهمة بعد انتقال العمل إلى مقر الوزارة الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، نجنى فيها ثمار جهد مركز التنمية المحلية بسقارة خلال السنوات الماضية في إعداد وتدريب العاملين بالمحليات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الإجراءات والخطة التدريبية التي وضعها المركز، أسهمت في تأهيل العاملين بالوزارة وتدريبهم بشكل يتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة الجديدة، وزيادة مهاراتهم في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة.

وأضاف، أن مركز التنمية المحلية يسير بخطى متقدمة ومتسارعة في تقديم خطته التدريبية التي أوشكت على الإنتهاء محققًا أهدافه منها لجميع العاملين بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا الى أن الاسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ39 في الخطة التدريبية للعام الحالي يشهد انطلاق 3 دورات تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بالمركز وهي متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، وبنود الاعمال طبقا للكود المصري، لأسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور.

كما ينظم المركز الأسبوع المقبل، أيضا دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل)، ويستفيد من هذه الدورات (112) متدربا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي، ينظم المركز كذلك دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات التحول الرقمي.

وأشار الى أن الدورة، تهدف إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة، وسيركز المحتوى التدريبي على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات إضافة إلى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

ولفت الى أن الأسبوع الـ39 بمركز سقارة سيشهد تنظيم دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري، ويستفيد منها 28 متدرباً موضحا أن أهمية رفع مهارات وزيادة وعي العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصري.

وفي نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بتخريج 116 متدربًا اجتازوا 4 دورات تدريبية هي دورة تطبيقات الميتافرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، و تصميم الشبكات والأمن السيبراني، وتطوير مهارات إدارة الموارد البشرية، وتصميم الجرافيك والانفوجراف.