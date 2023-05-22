بأرقام العمارات.. ننشر مواعيد تسليم شقق سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات

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كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم شقق سكن مصر في مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، حتي يوم 24 مايو الجاري.

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم على النحو التالي:

1- تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد الموافق 21/5/2023،.

2- وحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين الموافق 22/5/2023.

3- وحدات العمارة رقم 56، يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023.

4- وحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.

وأكد الجهاز أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر " 2 شارع عباس العقاد"، وذلك لإنهـء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطـــاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.