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BBC

السيسي يُؤدي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية

12:38 ص السبت 20 مايو 2023
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي يُؤدي مناسك العمرة
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي يُؤدي مناسك العمرة
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي يُؤدي مناسك العمرة
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي يُؤدي مناسك العمرة
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي يُؤدي مناسك العمرة
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كتب- محمد سامي:
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.

كما قام الرئيس السيسي، بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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