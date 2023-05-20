السيسي يُؤدي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية
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كتب- محمد سامي:
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.
كما قام الرئيس السيسي، بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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