قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن الاقتصاد الحديث لم يعد قائمًا على الأرض ورأس المال فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على الإنسان والأفكار والقدرات الإنتاجية، مستشهدًا بتجربة سنغافورة التي لا تمتلك موارد طبيعية لكنها حققت نجاحًا كبيرًا بالاعتماد على البشر المتعلمين.

وأوضح د."محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مصر يبلغ عدد سكانها نحو 109 إلى 110 ملايين نسمة، إلى جانب أعداد من المقيمين واللاجئين، ما يجعلها دولة ذات كتلة سكانية كبيرة داخل العالم الذي يقترب من 8.3 مليارات نسمة.

سكان العالم.. وموقع مصر النسبي

أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن نصيب مصر من سكان العالم يبلغ نحو 1.3%، إلا أن نصيبها من الناتج الاقتصادي العالمي لا يتجاوز 0.2%، معتبرًا أن هذا الفارق يعكس فجوة كبيرة بين حجم السكان والإنتاج.

وأكد أن العدالة الاقتصادية تقتضي أن يكون نصيب الدولة من الاقتصاد العالمي متناسبًا مع وزنها السكاني، وهو ما يعني الحاجة إلى مضاعفة الناتج المحلي عدة مرات للوصول إلى المستوى المستحق.

دروس الصين والهند في التحول الاقتصادي

استعرض د."محيي الدين" تجربة الصين، موضحًا أنها انتقلت خلال عقود من دولة ترتبط بوجود الفقر إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج يقارب 20 تريليون دولار، بعد الولايات المتحدة التي تصل إلى نحو 31 تريليون دولار.

وأضاف أن هذا التحول لم يكن ممكنًا دون استثمارات ضخمة في التعليم والصحة والبنية التحتية والتحديث التكنولوجي، إلى جانب تطوير قطاعات الإنتاج المختلفة.

من عبء سكاني إلى قوة إنتاجية

لفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن الصين والهند تمثلان معًا نحو 40% من سكان العالم، ومع ذلك تحولت الكتلة السكانية فيهما من عبء إلى قوة إنتاجية هائلة عبر الاستثمار طويل المدى في الإنسان.

وأشار إلى أن الهند والصين وعددًا من دول آسيا مثل فيتنام وكوريا وسنغافورة، أصبحت نماذج للتحول الاقتصادي القائم على التعليم والتكنولوجيا والانفتاح على المستقبل.

التعليم بوابة المستقبل

اختتم الدكتور محمد محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في البشر، داعيًا إلى توجيه الشباب نحو تجارب تعليمية في دول مثل الصين والهند وكوريا وسنغافورة، التي تمثل، بحسب وصفه، بوابات المستقبل مقارنة ببعض التجارب الأخرى التي تعكس الحاضر أو الماضي.

وأكد أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من تحويل الإنسان إلى عنصر إنتاج وابتكار، وليس مجرد رقم سكاني داخل الدولة.

