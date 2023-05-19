الحوار الوطني يناقش "الوصاية على المال" والهوية الوطنية في 14 ساعة

كتب- إسلام لطفي:

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، إحصائية عن جلسات المحور المجتمعي التي عُقدت أمس الخميس، حيث بدأت بقضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين.

وحضر الجلسات 479 فرد بينهم 150 متحدثًا و250 مستمعًا و75 صحفي ومراسل و4 مناديب أجانب.

وناقشت الجلسات قضيتين هما مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها والهُوية الوطنية، على مدار 14 ساعة، 7 ساعات بالتوازي.

وحدَّد المجلس فئات الحضور، والتي تمثلت في: قوى سياسية، مواطنين وشخصيات عامة، فنانين، ممثلي الطوائف المختلفة، أحزاب.

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في لجنتي الثقافة والهوية الوطنية والأسرة والتماسك المجتمعي.

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