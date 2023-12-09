الأرصاد تحذر المواطنين من الظواهر الجوية المتوقعة خلال أيام

كتب- إسلام لطفي:

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أن يتخذوا جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن اضطراب الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري.

وتوقعت الهيئة أن تشهد الفترة من الإثنين إلى الثلاثاء المقبلين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانًا ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأشارت إلى يوم الإثنين يشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية وتغزر أحيانًا على مناطق من خليج السويس وسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطار متوسطة ورعدية تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



