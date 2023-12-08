طقس 6 أيام.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار وانتشار شبورة على هذه المناطق

نقيب الصحفيين: حجم الدمار في فلسطين هو الأبشع على مر التاريخ

تعاون مشترك للملاحة الجوية مع اليونان في تطبيقات الربط التقني والتشغيلي

كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس في الفترة من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويشهد اليوم الجمعة شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويوم الأحد يشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.