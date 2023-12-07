"الاستعلامات" تكشف عدد المنظمات والجمعيات المدنية المشاركة في متابعة انتخابات الرئاسة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أنه سيتم الرد الفوري على أية أسئلة عبر قنوات الاتصال التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان، أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وجاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

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