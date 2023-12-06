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BBC

وزير الخارجية الفلسطيني السابق يطالب بتغيير القيادة الفلسطينية لدفع الموقف العربي

11:27 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

الدكتور ناصر القدرة وزير الخارجية الفلسطينى السابق

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كتبت -داليا الظنيني:

طالب الدكتور ناصر القدرة، وزير الخارجية الفلسطينى السابق، إن تشكيل كتلة سياسية من بعض الدول العربية لتغيير قواعد اللعبة فى القضية الفلسطينية.

وقال القدرة: إن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو بمجلس الأمن فى القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار، أصبح غير مقبول.

وأضاف القدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، اليوم الأربعاء: لأول مرة يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة المادة ٩٩ ويقر بأن الوضع فى غزة أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين، منوهًا إلى أن خطر التهجير القسرى لأهالي غزة مازال قائمًا.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطينى السابق، أنه إذا نجحت إسرائيل فى تهجير أهالى غزة، سيتكرر الأمر نفسه فى الضفة الغربية.

وأكد أن تغيير القيادة الفلسطينية، هو الخطوة الأولى الضرورية من أجل دفع الموقف العربى للأمام ومواجهة التحديات الدولية.

وتابع القدرة: إن تصريحات نتياهو ليست فى محلها؛ لأن عدد كبير من الإسرائيليين يريدون استبداله، وهو موجود بحجة استمرار الحرب، موجهًا الشكر لموقف مصر الرافض للتهجير القسرى لأهالى غزة.

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