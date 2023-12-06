مصنع صقر للصناعات المتطورة: صنعنا قنابل تتفوق على مثيلاتها العالمية

كتب- محمد سامي:

قال المهندس وائل سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، إن عائلة "حافظ" تصنف على أنها قنابل وليست صواريخ، لعدم تواجد محرك دفع فيها، وتتوجه لمكانها والهدف بالجاذبية الأرضية، مستدركا: أجرت القوات الجوية المصرية جميع الاختبارات بنجاح.

وأضاف لمصراوي: تم إنتاج منتج آخر جديد وهو القاذف 57 ملي متر، وهي صواريخ جو أرض.

وأكمل: لدينا خبرات وكفاءات وهناك تطوير دائم في خطوط إنتاج المصنع وتطوير لقدرات وكفاءات القوى البشرية لأنها العامل المهم لدينا.

وأكد أن معرض إيديكس 2023 هو فرصة للتعرف على كل ما هو جديد، والدخول مع الشركات التي تعمل في نفس المجال والتعاون المشترك سويًا، وعمل اتفاقيات مع الشركات للتعاون المشترك لإنتاج أسلحة وذخيرة مختلفة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لدينا هو التصدير، وليس فقط تلبية احتياجات ومطالب الجيش المصري.