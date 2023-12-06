مصر تستقبل 19 مصابا من غزة لتلقي العلاج
01:04 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023
كتب- مصراوي:
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر.
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كتب- مصراوي:
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر.
فيديو قد يعجبك:
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