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BBC

مصر تستقبل 19 مصابا من غزة لتلقي العلاج

01:04 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

سيارات إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح

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كتب- مصراوي:
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر.

معبر رفح غزة قناة القاهرة الإخبارية العلاج في مصر

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