مصر تستقبل 19 مصابا من غزة لتلقي العلاج

سيارات إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح

كتب- مصراوي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 19 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لتلقي العلاج في مصر.