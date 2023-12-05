محافظة الجيزة: رفع 1080 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطي أسفل الدائري بالمنصورية واللبيني

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها حي الهرم رفع 1080 طن مخلفات وتراكمات بكفر غطاطي أسفل الدائري بالمنصورية واللبيني، وذلك من خلال 60 نقلة بالسيارات والمعدات.

وأكد المحافظ أنه يتم بشكل دوري إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات، بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم أداء الأحياء والمراكز والمدن، وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة، ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات.. مؤكدا التعامل الفوري حال رصد المخلفات أو التراكمات، لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي، وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددا.