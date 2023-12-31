نصائح مهمة لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح لاستخدام جهاز قياس السكر بشكل آمن، في ظل حاجة الكثيرين لإجراء قياس السكر بصفة منتظمة.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:

• شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.

• مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.

• استخدام حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.

• استخدام شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.

• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.

• شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية.

• تخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.

• عدم استخدام شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.

• إحضار الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.

كما كشفت هيئة الدواء المصرية، خطوات مهمة لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل.

وقالت هيئة الدواء: "استخدام جهاز قياس السكر في المنزل سهل وبسيط، كل اللي عليك تتبع إرشادات الفيديو علشان تقدر تقيس سكر الدم بشكل آمن وبسيط وكمان تعرف بعض النصائح عن الجهاز وشرايط الاختبار".

وتشمل تلك الخطوات:

1- تحضير قطعة من القطن مبللة بالكحول، مع إبرة الوخز، وشرائط التحليل.

٢- غسل اليدين جيداً.

٣- تشغيل الجهاز، ووضع شرائط التحليل حتى يظهر مؤشر طلب عينة دم.

٤- تطهير منطقة الوخز وتركها تجف.

٥- وضع الإبرة في حامل الإبر.

٦- وخز طرف الإصبع باستخدام إبرة الوخز.

٧- وضع قطرة الدم على شريحة الاختبار وستظهر القراءة.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين؛ لتجنب العدوى.